Публицист Шурыгин опроверг новость о получении гипсовой статуэтки

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Публицист Владислав Шурыгин опроверг новость о получении подарка в виде гипсовой статуэтки, сообщает "Радио 1".

"Я не нахожусь в Москве и не получал никаких статуэток. Возможно, я среди адресатов. Ко мне никто не стучался в дверь, никто ничего не передавал", – заявил Шурыгин.

Известно, что адресантом посылки является скульптор из Ульяновска Никита Барин, который возглавляет фирму по производству изделий из гипса. Однако, по его словам, отправить бюсты его попросил покупатель. Заказчика найдут правоохранители, выразил уверенность Шурыгин.

Ранее сообщалось, что политологи и публицисты Константин Исаев, Владислав Шурыгин, Михаил Терещенко, Тимофей Сергейцев и Константин Сивков получили посылки с гипсовыми бюстами маршала Жукова. Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков связал "подарки" с подготовкой терактов против патриотов РФ.

2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге произошел теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали. Взрывное устройство находилось в статуэтке, подаренной посетительницей Дарьей Треповой во время встречи. В ходе расследования ФСБ РФ установила, что теракт связан с украинскими спецслужбами.