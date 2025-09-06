Движение транспорта ограничат в центре Москвы 6 и 7 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение транспорта временно ограничат по улицам и набережным в центре Москвы 6 и 7 сентября в связи с проведением мероприятий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

6 сентября с 05:00 до 16:00 автомобилисты не могут проехать по Смоленской и Ростовской набережным из-за проведения фестиваля "День ходьбы". С 09:00 до 16:00 перекроют проезд по Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережным. В этот же период также нельзя будет проехать по улице Лужники от дома 24, строения 48 до дома 24, строения 50.

С 00:01 6 сентября и до окончания фестиваля запрещена парковка.

Более того, 6 сентября пройдет парад ретротранспорта. С 08:30 до 11:30 будут перекрыты участки Садовнического проезда от Климентовского переулка до Большой Татарской улицы и в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной. С 11:00 до 12:00 на короткие промежутки времени – не более 10 минут – закроют участки в Садовническом проезде от Овчинниковской набережной, дома 22/24, строения 1 до Большого Устьинского моста, на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы, по Яузскому бульвару от Яузской улицы до Подколокольного переулка и по Покровскому бульвару от Подколокольного переулка до улицы Покровки.

С 11:00 до 18:00 движения не будет на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара.

Крестный ход состоится в столице 6 и 7 сентября, из-за чего 6-го числа с 11:00 до 11:20 движение будет временно закрыто на улице Петровке от Петровского бульвара до Крапивенского переулка. Также автомобилистам перекроют проезд по участку Крапивенского переулка от Петровского бульвара до улицы Петровки и по Петровскому бульвару от Крапивенского переулка до Петровки.

С 17:00 6 сентября до 06:00 7 сентября будет закрыт участок Лужнецкого проезда при движении в сторону улицы Хамовнический Вал от улицы 10-летия Октября до Хамовнического Вала.

С 06:00 до 15:00 в этот день транспорт не сможет проехать по улице Волхонки от улицы Ленивки до Соймоновского проезда, Соймоновскому проезду от улицы Волхонки до Пречистенской набережной, Пречистенской и Фрунзенской набережным, улице Хамовнический Вал от Фрунзенской набережной до Новодевичьей набережной и Лужнецкому проезду от улицы Хамовнический Вал до пересечения с улицей 10-летия Октября. С 12:00 до 15:00 движение перекроют по Комсомольскому проспекту от дома 10а, строения 7 на Лужнецкой набережной до 3-й Фрунзенской улицы.

В связи с изменениями водителям рекомендовано заранее строить маршрут.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение на съезде с Пироговского шоссе на улице Угольная в Мытищах закрыто с 22:00 5 сентября до 22:00 7 сентября. Временные ограничения связаны с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия. В период их действия выезд осуществляется по Олимпийскому проспекту через улицу Силикатную.

