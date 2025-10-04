Движение транспорта перекроют в районе Воробьевых гор из-за полумарафона до 5 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В связи с проведением полумарафона "Моя столица" на ряде участков дороги в районе Воробьевых гор будет перекрыто движение 4 и 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Уточняется, что движение будет перекрыто до 22:00 5 октября на Университетской площади. При этом 4 октября с 8:00 до 16:00 на улице Косыгина и Мичуринском проспекте; 5 октября с 9:00 до 16:00 на проспекте Вернадского и Лужнецком метромосту, а также 5 октября с 9:30 до 13:00 на съезде с Лужнецкого метромоста, на улице Хамовнический Вал, Фрунзенской и Лужнецкой набережных.

Ранее в Дептрансе предупредили, что движение автотранспорта на участках Раменского бульвара будет ограничено с 1 октября по 25 декабря. Временные ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.

Также движение автотранспорта было перекрыто в районе Открытого шоссе с 8 сентября на один год. Ограничения связаны с проведением строительных работ и затронут съезд с Московского скоростного диаметра (Северо-Восточная хорда) на Открытое шоссе от владения 16, строения 21 до владения 16, строения 7 по Открытому шоссе.