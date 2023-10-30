Юрист рассказала, в каких случаях работнику могут не оплатить больничный

В 2024 году в России повысится сумма максимальной выплаты по больничному листу. Сейчас ее размер за один день составляет 2 737 рублей. Рассказываем подробности, а также спрашиваем юриста, в каком случае могут отказать в оплате листка нетрудоспособности.



Поэтапное повышение

С 2024 года максимальный размер выплаты для россиян, оформивших листок нетрудоспособности, повысится в полтора раза. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, компенсация составит чуть больше 4 100 рублей за один день. Индексация произойдет и в 2025 году. После перерасчета сумма выплаты по сравнению с сегодняшней увеличится в два раза – до 5 674 рублей в день.





Иван Соловьев заслуженный юрист России Подобное поэтапное повышение размера выплат станет дополнительной гарантией соблюдения трудовых и социальных прав граждан, а также будет обеспечивать людям нормальные условия для лечения и выздоровления.

Компенсация по больничному рассчитывается исходя из среднего заработка заболевшего и его трудового стажа. Если человек проработал менее пяти лет, то ему положены начисления в размере 60 % от средней зарплаты, если от пяти до восьми лет – 80 %. При стаже свыше восьми лет выплачивается 100 % от заработка, но не более максимальной планки по такому виду пособия. В 2023 году потолок за один день составляет 2 737 рублей.



С 2022 года листки нетрудоспособности оформляют исключительно в электронном виде . Взять их можно не только при травме или болезни, но и, например, если работнику нужно ухаживать за больным членом семьи. Кроме того, документ выдают при карантине самого сотрудника или его родных. Также при протезировании в стационаре, долечивании в санатории и беременности. Первые три дня болезни оплачиваются работодателем, затем компенсация ложится на плечи Социального фонда (СФР).



Для того чтобы получить листок нетрудоспособности, необходимо самостоятельно посетить поликлинику или вызвать врача на дом. После осмотра специалист откроет больничный и сориентирует, когда нужно прийти в следующий раз. На повторном приеме листок нетрудоспособности будет закрыт либо продлен. Работодателю не нужно относить никаких документов, вся информация поступит ему онлайн из Социального фонда (СФР).



Когда могут не оплатить больничный?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Общий срок больничного максимально составляет до 15 дней. Если сотруднику не хватит указанного времени, чтобы вылечиться, листок нетрудоспособности продлевается по решению врачебной комиссии. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева. По ее словам, больничный могут продлить до 10 месяцев, а при туберкулезе, после оперативного вмешательства или долго заживающих травмах – до года.





Алла Георгиева юрист Если говорить о листке нетрудоспособности по уходу за больным, то его максимальный срок зависит от возраста, формы лечения и заболевания пациента. Например, если это ребенок в возрасте до семи лет, то больничный выдадут на весь срок болезни, независимо от формы лечения.

При этом существуют случаи, когда сотруднику не оформят листок нетрудоспособности. Например, если врач не выявит у него признаков заболевания. Больничный также не выдадут, если человек проходит медицинское освидетельствование, обследование или заключен под стражу.

Кроме того, в некоторых ситуациях работнику могут отказать в оплате листка нетрудоспособности. Например, если он умышленно причинил вред своему здоровью. Однако этот факт должен быть установлен судом. Также отказ получат те граждане, которые стали временно нетрудоспособными по причине совершения умышленного преступления.

Если законная выплата по больничному не поступила или человек не согласен с ее размером, то можно обратиться с жалобой в комиссию по трудовым спорам, отметила Георгиева. Ее собирают по инициативе работников или работодателя. Юрист также посоветовала обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру и суд.

