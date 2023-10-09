Пособие по беременности может вырасти в РФ до 794 тыс рублей в 2025 году

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Власти намерены увеличить максимальное пособие по беременности и родам до 794 тысяч рублей в 2025 году, пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу Минтруда РФ.

В ведомстве уточнили, что это планируют осуществить благодаря введению единого тарифа страховых взносов.



"<...> максимальная сумма пособия по беременности родам – 794 355,80 рубля (за 140 дней отпуска по беременности и родам), максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком – 68 995,51 рубля", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в РФ увеличат более чем в два раза максимальный размер выплат по больничному за один день в 2025 году. Он оставит 5 674 рубля в сутки. При этом в настоящее время за один день больничного граждане могут получить до 2 737 рублей.

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