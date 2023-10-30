Юрист рассказал, что выплаты по больничному листу вырастут в 2024 году

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Размер максимальных выплат по больничному листу в следующем году увеличится в 1,5 раза, еще через год – в два раза. Об этом заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, передает агентство "Прайм".

Соловьев отметил, что выплаты по больничному не являются социальными и не относятся к фонду заработной платы. Не считая первых трех дней, которые оплачиваются работодателем. Остальные дни оплачивает Социальный фонд, сказал он.

По его словам, в следующем году размер выплат по больничному листу за один день составит свыше 4 100 рублей, в 2025-м – 5 674 рубля. Он подчеркнул, что такие меры должны помочь обеспечить россиянам нормальные условия для выздоровления.

В заключение Соловьев добавил, что по нынешней норме сотрудник получает по больничному 100% зарплаты, если его стаж составляет не меньше восьми лет. В 2023 году максимальная выплата составляет 2 737 рублей в день.

Ранее сообщалось, что зарплаты работников бюджетных учреждений и государственных гражданских служащих проиндексируют на 5,5%.

Также на 10% проиндексированы зарплаты административно-хозяйственному аппарату в системе министерства обороны РФ.

Зарплаты работников бюджетных учреждений проиндексируют на 5,5% – СМИ