Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве матери

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Ленинский суд Екатеринбурга отправил до 30 декабря в СИЗО 21-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве родной матери. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Решение суда примет законную силу через три дня, если стороны не подадут апелляцию на данный вердикт.

Мужчина был задержан в Екатеринбурге после того, как тело его матери было найдено в Юго-Западном лесопарке 30 октября. Голову женщины обнаружили в пакете с ее личными вещами в 200 метрах от трупа.

Выяснилось, что мать и сын жили отдельно друг от друга в съемных квартирах. Несмотря на это, между ними возникали бытовые конфликты. В региональном МВД предположили, что злоумышленник в ночь на 20 октября заманил женщину в парк под предлогом сопровождения до нового жилья.

Об убийстве своей матери мужчина рассказал двум родственникам. Однако те не стали сообщать полицию. В результате в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

Сам мужчина считал, что правоохранители его не найдут, так как он отрезал матери голову и спрятал ее одежду. Злоумышленник также рассказал, что часто забивал домашний скот и привык к этому, поэтому он спокойно убил свою мать.

