Обезглавленная сыном женщина приезжала в Россию на заработки

Фото: телеграм-канал "Свердловская полиция"

Женщина, обезглавленная собственным сыном в Екатеринбурге, приехала в Россию на заработки, рассказал старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.

Он объяснил, что с убитой были сняты отпечатки пальцев, полученная информация была проверена по дактилоскопическим учетам. Было установлено совпадение с гражданкой одной из стран Центральной Азии, которая въехала в Россию в 2023 году.

Шульга добавил, что женщина 1984 года рождения работала в качестве технического персонала в торговом центре Екатеринбурга. Исходя из личности жертвы, следователи определили круг ее общения и вышли на ее 21-летнего сына, который также въехал на территорию России, но нигде не работал. Сейчас следователи проверяют законность пребывания и подозреваемого, и потерпевшей.

По предварительным данным, убийство было совершено из-за неприязненных отношений между матерью и сыном. Шульга отметил, что молодого человека допросили. С его участием был проведен дополнительный осмотр места происшествия. Подозреваемый указал точное место обнаружения тела, местонахождение отчлененной головы и личных вещей убитой.

В скором времени подозреваемому предъявят обвинения, будет решаться вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что 21-летний мужчина признался в убийстве и обезглавливании своей матери в Екатеринбурге. Его задержали по месту жительства. Отмечается, что он был уверен, что полиция его не вычислит, поскольку отчленил голову и спрятал одежду.

Предварительно установлено, что преступление было совершено в ночь на 20 октября. В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания. Также выяснилось, что он сообщил о содеянном двум родственникам, но те не стали информировать полицию.

