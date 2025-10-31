Задержанный в Екатеринбурге мужчина сравнил убийство матери с забоем скота

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Свердловской области"

Задержанный в Екатеринбурге мужчина сравнил убийство своей матери с забоем скота, передает ТАСС.

На допросе злоумышленник рассказал, что до этого момента часто забивал домашний скот и привык к этому. Именно поэтому, как утверждал задержанный, он убил свою мать. Также мужчина считал, что правоохранители его не найдут, так как он отрезал женщине голову и спрятал ее одежду.

21-летний мужчина был задержан в Екатеринбурге после того, как признался в убийстве своей матери. Тело погибшей нашел местный житель во время пробежки в Юго-Западном лесопарке 30 октября. Позже обнаружили упакованную в пакет с личными вещами голову в 200 метрах от трупа.

Выяснилось, что мать и сын приехали в Свердловскую область для трудоустройства. При этом жили они отдельно друг от друга в съемных квартирах. Несмотря на это, между ними возникали бытовые конфликты. В связи с чем в региональном МВД предположили, что злоумышленник заманил женщину в парк под предлогом сопровождения до нового жилья.

После мужчина рассказал о содеянном двум родственникам. Однако те не стали информировать полицию. В результате в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания.

