Подозреваемого в убийстве 30-летней давности в Москве задержали в Приморском крае

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном 30 лет назад, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным следствия, в 1993 году мужчина, которому тогда было 27 лет, освободился из колонии и познакомился в поезде с женщиной. Она оставила ему свой номер телефона, в результате чего общение продолжилось в Москве, а позже переросло в романтические отношения.

Пара встречалась в квартирах подруг женщины. Обвиняемый заметил, что все квартиры были хорошо обставлены, поскольку в них были техника и дорогие вещи. Самому мужчина при этом не хватало денег – он не работал и жил у случайных знакомых.

Предварительно, убийство было совершено 29 ноября 1993 году в квартире на улице Клязьминская после свидания. Когда пара уже собиралась уходить, мужчина отрезал кухонным ножом телефонные провода, накинул их на шею женщины и начал ее душить. Потерпевшая пыталась оказать активное сопротивление, и тогда злоумышленник ударил ее ножом в шею, а также нанес множественные удары кухонным молотком. Пострадавшая скончалась на месте.

Отмечается, что эксперты смогли обнаружить пригодные для идентификации отпечаток пальца. Он совпал по базам и вывел правоохранителей на след обвиняемого. Его задержали в Приморском крае.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным Тимирязевской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина содержится под стражей.

