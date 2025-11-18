Адвокат Гавришев: обвиняемую в убийстве сына в Балашихе ждет режим изоляции

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Женщину, признанную невменяемой после убийства ребенка в Балашихе, ожидает режим изоляции, заявил адвокат Алексей Гавришев в беседе с RT.

По его словам, согласно статьям с 97 по 101 УК РФ, вместо тюремного заключения она будет помещена в специализированное учреждение на принудительное лечение, где условия содержания значительно строже.

Такая изоляция – это не обычная больница, уточнил эксперт, пояснив, что в подобных закрытых учреждениях люди живут под пристальным наблюдением, со строгим контролем приема лекарств и ограничением любых контактов. Пребывание там также сопровождается прохождением психиатрической комиссии.

"Это не свобода и не реабилитация. Это строгий медрежим. Перспективы такие. Сначала суд определит тип учреждения – скорее всего, стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Это самый высокий уровень изоляции. Туда направляют тех, кто совершил общественно опасное деяние и представляет высокий риск повторной агрессии", – сказал Гавришев.

По словам адвоката, сроки пребывания там зависят от динамики состояния пациентов, однако зачастую людей, совершивших тяжкие преступления против детей, редко выпускают быстро.

Эксперт предположил, что первые 3–5 лет женщина проведет в полной изоляции, после чего каждые 6 месяцев будет рассматриваться вопрос о продлении мер. При этом решение суда будет зависеть от заключений врачей.

"Если риск остается – продлят снова. И так по кругу", – поделился он.

При этом Гавришев подчеркнул, что теоретически выход на свободу возможен при стабилизации состояния и исчезновении опасности. Но такие случаи, по его словам, крайне редки, особенно если у людей были выявлены тяжелые диагнозы с психотическими эпизодами и в случае убийства ребенка.

В подобных обстоятельствах врачи и суды действуют предельно консервативно, оставляя пациентов в системе ПНД фактически пожизненно – либо в стационаре, либо под амбулаторным наблюдением с регулярными проверками, объяснил адвокат.

Более того, даже если через 10 лет комиссия признает состояние женщины стабильным, суд будет учитывать тяжесть деяния, риск срыва и отсутствие социальной среды.

"Любой малейший риск – оставят в изоляции. Убийство ребенка – это одна из самых жестких красных зон. Что это означает в реальности? Она не увидит свободы много лет, и шанс выйти – мизерный. Если выйдет, то под тотальный контроль ПНД, обязательные препараты, запреты на переезд, работу, периодические госпитализации. Там жизни как таковой уже не будет – только существование под надзором", – заключил собеседник издания.

Речь идет о женщине, обезглавившей своего ребенка. Его голова была найдена в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября. СМИ предположили, что давность наступления смерти несовершеннолетнего не превышала двух суток.

Спустя некоторое время тело ребенка было обнаружено в квартире в Балашихе. Тогда же выяснилось, что убийцей оказалась мать. По факту случившегося возбудили два уголовных дела, одно из которых направлено против сотрудников соцуправления, чьи действия охарактеризовали как халатные.

Женщина призналась в совершенном преступлении, ей предъявлено обвинение. Журналисты добавили, что она злоупотребляла наркотиками и состояла на учете у психиатра. Кроме того, она постоянно избивала сына. Отец убитого мальчика также ранее был судим за кражу и грабеж.