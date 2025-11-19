Труп мужчины с колото-резаными ранами найден в Ново-Переделкине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Труп мужчины с колото-резаными ранами обнаружен в квартире жилого дома в районе Ново-Переделкино, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.

По факту случившегося началась доследственная проверка. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее тело мужчины с ножевым ранением нашли в квартире дома на улице Чичерина. Предварительно, возможным убийцей является знакомый погибшего.

До этого на улице Академика Анохина женщина убила 6-летнего сына и попыталась покончить с собой. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".