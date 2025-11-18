Форма поиска по сайту

18 ноября, 18:56

Происшествия

Тело мужчины с ножевым ранением найдено в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: sledcom.ru

Тело мужчины с ножевым ранением найдено в одной из квартир жилого дома на улице Чичерина на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета РФ.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. По предварительным данным, возможным убийцей является знакомый погибшего 1983 года рождения.

Криминалисты и следователи продолжают работу на месте трагедии, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Ранее тело мужчины со следами насильственной смерти было найдено в квартире жилого дома столичного района Ясенево. Инцидент произошел на Новоясеневском проспекте. По предварительным данным, ранения мужчине 1968 года рождения нанес его знакомый. По данному факту также была организована проверка.

