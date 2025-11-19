Подозреваемого в убийстве знакомого задержали на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

На северо-востоке столицы задержали подозреваемого в убийстве знакомого. По факту преступления было возбуждено дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, сообщил московский СК.

По версии следствия, фигурант находился 18 ноября в жилом доме на улице Чичерина, когда между ним и знакомым вспыхнул конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Подозреваемый нанес жертве ножевое ранение, от чего потерпевший скончался на месте.

Криминалисты и следователи провели осмотр места происшествия и назначили ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую.

В ближайшее время подозреваемому будут предъявлены обвинения. Специалисты занимаются сбором и закреплением доказательной базы.

Ранее в Балашихе суд заключил по стражу женщину, обвиняемую в особо тяжком преступлении – убийстве своего 6-летнего сына. Голову ребенка обнаружили в Гольяновском пруду 16 ноября. Спустя время тело нашли в квартире.

По данным следствия злоумышленница, признанная невменяемой, зарегистрирована в другом регионе РФ, не имеет официального трудоустройства и источника дохода. Ее арест продлится до 18 января 2026 года.

По мнению адвоката Алексея Гавришева, в соответствии со статьями с 97 по101 УК РФ, вместо тюремного заключения женщина будет помещена в специализированное учреждение на принудительное лечение.