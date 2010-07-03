Участки Озерковской набережной перекроют в выходные из-за ремонта

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В предстоящие выходные будет недоступен проезд по участкам Озерковской набережной, сообщает Агентство "Москва".
Ограничения будут действовать с 8:00 до 23:00 в связи с дорожно-ремонтными работами. 31 августа перекроют участок от Садовнического проезда до Большого Татарского переулка, 1 сентября – от Озерковского переулка до улицы Зацепский Вал.
Горожанам предложили альтернативные пути объезда: по улицам Новокузнецкой, Татарской и Большой Татарской от Садовнического проезда до улицы Зацепский Вал.
На закрытом участке 150 специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия. Сейчас закончены работы по фрезерованию асфальта и укладке нижнего слоя. По окончании всех работ там нанесут дорожную разметку.
С 22:00 30 августа до 22:00 1 сентября будет полностью закрыт участок в районе проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой. Изменения коснутся участков улицы Маши Порываевой – от проспекта Сахарова до улицы Каланчевской, проспекта Сахарова – от улицы Садовой-Спасской до улицы Маши Порываевой.
Перекрытие будет действовать и на участке Местного проезда – от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка, Местного проезда – от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка и улицы Архитектора Рочегова. Ограничения будут распространяться также на участок Докучаева переулка – от пересечения с проспектом Академика Сахарова до пересечения с улицей Большой Спасской.
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