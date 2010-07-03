При пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы спасли 14 человек

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Один человек пострадал и 14 спасли из соседних квартир при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МЧС, возгорание произошло на улице Авиационная, дом 59.

Отмечается, что происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на четвертом этаже 25-этажного дома.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В данный момент пожар ликвидирован.

28 августа в подмосковном Видном рабочие сняли семью с балкона горящей квартиры при помощи строительной люльки.