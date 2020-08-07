ООН подтвердила гибель 27 человек у берегов Африки

16:56
Фото: ТАСС/Ton Koene/UIG
Не менее 27 мигрантов стали жертвами инцидента с судном в Мавритании у берегов Западной Сахары в четверг, 6 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ООН и Международной организации по миграции.
"Международная организация по миграции и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев [УВКБ] глубоко опечалены трагической гибелью 27 человек у берегов западной части Африки, между мавританским городом Нуадибу и Дахлой, Западная Сахара", – указано в сообщении.
Подчеркивается, что в происшествии выжил только один человек. На данный момент он доставлен в госпиталь Нуадибу. Ему пришлось пробыть в море восемь дней.
Сообщается, что лодка с мигрантами отправилась на Канарские острова из Дахлы. По пути плавсредство столкнулось с техническими проблемами, в результате чего пассажиры оказались в море без возможности управлять направлением плавания.
Спецпосланник УВКБ по ситуации в Центральном Средиземноморье Венсан Коштель заявил, что власти региона и международные организации обязаны принять меры против контрабандистов и торговцев людьми, которые убеждают мигрантов в безопасности морских переездов в страны Европы.
Ранее в августе стало известно о крушении лодки в Бангладеш. В происшествии погибли 17 человек, еще один пропал без вести. Спасти удалось 30 пассажирам лодки.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: