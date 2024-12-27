Песков назвал вопиющим случаем отказ в помощи экипажу Ursa Major

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Отказ норвежского судна принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков – вопиющий случай и нарушение всех норм. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам", – сказал он и добавил, что такая ситуация заслуживает "тотального порицания".

Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море 23 декабря. Перед этим в машинном отделении прогремел взрыв. В результате 14 из 16 моряков смогли подать сигнал бедствия и покинуть судно, о судьбе еще двух человек информации нет.

Корабль Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказался принимать на борт российских моряков. В итоге их спас экипаж испанского судна Salvamar Drago.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, сказал, что Европе нельзя прощать такой случай. По его мнению, после завершения гибридной войны Запада против России Европа должна быть наказана всеми доступными средствами.