Медведев призвал не прощать Европу из-за отказа спасать экипаж Ursa Major

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Европе нельзя прощать отказ спасать российских моряков с судна Ursa Major. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Как напомнил политик, судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих моряков. По словам Медведева, после завершения гибридной войны Запада против России Европа должна быть наказана всеми доступными средствами.

"Почему так жестко? А как иначе при таких фактах? Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны еще какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!" – написал Медведев.

Судно затонуло 23 декабря в акватории Средиземного моря. Перед этим в машинном отделении корабля произошел взрыв. В итоге 14 из 16 членов экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть Ursa Major, о судьбе еще двух моряков до сих пор ничего не известно.

Тонущий экипаж Ursa Major спасли испанские моряки судна Salvamar Drago. Спасенные были размещены в местной гостинице.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек. При этом в "Оборонлогистике" считают, что против судна была совершена террористическая атака.