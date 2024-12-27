"Оборонлогистика": экипаж Ursa Major был спасен испанским судном Salvamar Drago

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Тонущий в Средиземном море экипаж Ursa Major спасли испанские моряки судна Salvamar Drago, сообщает пресс-служба группы компаний "Оборонлогистика", которая является владельцем российского корабля.

Там объяснили, что после кораблекрушения к месту инцидента подошли два испанских спасательных судна, одно из которых и спасло 14 членов экипажа.

"Salvamar Drago подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена, буксируя спасательную шлюпку", – рассказала пресс-служба "Оборонлогистики" в беседе с РИА Новости.

Спасенные были размещены в местной гостинице.

Незадолго до прибытия испанцев, рассказывали ранее в "Оборонлогистике", в районе бедствия проходило судно Oslo Carrier 3 с норвежским флагом. Шлюпка направилась туда, но экипаж норвежского корабля отказался принимать людей на борт, сославшись на запрет. Группа компаний назвала это грубейшим нарушением конвенции о спасании.

Судно затонуло 23 декабря в акватории Средиземного моря. Перед этим в машинном отделении корабля произошел взрыв. В итоге 14 из 16 членов экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть Ursa Major, о судьбе еще двух моряков до сих пор ничего не известно.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек. В "Оборонлогистике" считают, что против судна была совершена террористическая атака.

