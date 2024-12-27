Картаполов: норвежцам может грозить суд из-за отказа принять экипаж Ursa Major

Фото: depositphotos/cookelma

За отказ норвежского судна помочь российскому Ursa Major может грозить суд, предупредил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Это надо документировать и подавать на них в международный суд, как минимум на капитана и судовладельца", – цитирует его РИА Новости.

Их поступок противоречит международной конвенции, подчеркнул Картаполов. Он назвал случившееся вопиющим случаем. Однако, по его словам, теперь это укладывается в западные нарративы. Для его представителей стало нормальным вести себя "бесчеловечно и по-хамски", высказался глава комитета ГД.

Судно Ursa Major затонуло 23 декабря в акватории Средиземного моря. Перед этим в машинном отделении корабля произошел взрыв. В итоге 14 из 16 членов экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть Ursa Major, о судьбе еще двух моряков до сих пор ничего не известно.

При этом судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принимать к себе на борт экипаж тонущего Ursa Major.

Расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек. В "Оборонлогистике" считают, что против судна была совершена террористическая атака.

