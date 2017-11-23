Генпрокуратура утвердила обвинение по делу экс-губернатора Коми Гайзера

23 ноября, 19:20
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и еще 13 человек.
Фигурантов дела обвиняют в причинении ущерба на 3,3 миллиарда рублей и взятках почти на 200 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.
В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы были арестованы высокопоставленные чиновники Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Было заведено дело о мошенничестве и создании преступной группы.
Как считает следствие, в период с 2006 по 2015 годы преступники пытались незаконно завладеть государственным имуществом на крупную сумму. Ущерб, причиненный деятельностью группировки республике Коми, оценили в 3,5 миллиарда рублей.
В частности фигуранты дела пытались незаконно завладеть высокорентабельными предприятиями региона, например, ГУП "Птицефабрика Зеленская". Кроме того, они умышленно пытались похитить деньги ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов" и брали с предпринимателей взятки за покровительство.
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