Экс-глава Коми причинил региону ущерб в 3,5 миллиарда рублей

Фото: m24.ru/Вячеслав Прокофьев

Следствие по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и его соучастников, которых подозревают в мошенничестве и создании преступной группы завершилось, сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.

Ущерб, причиненный республике Коми, оценили в 3,5 миллиарда рублей. Следствие арестовало имущество на аналогичную сумму для возврата денег потерпевшей стороне.

Так, преступное сообщество, куда входил Гайзер, пытались незаконно завладеть высокорентабельными предприятиями региона, либо установить контроль за ними с целью дальнейшего обогащения. В 2010 году они организовали приватизацию ГУП "Птицефабрика Зеленская". Акции этого предприятия стали принадлежать подконтрольному им юридическому лицу. Чтобы легализовать дивиденды акционерного общества на сумму порядка миллиарда рублей, соучастники провели ряд сделок с этими деньгами.

Кроме того, они умышленно пытались похитить деньги ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов".

Следователи также установили, что преступники брали взятки. Например, они получили 25-процентные доли в ООО "Автоцентр" от предпринимателя Евгения Самойлова за покровительство. Стоимость взятки составила 160 миллионов рублей. Она была легализована после переоформления доли на подконтрольное одному из участников сообщества ООО "Отель-Сервис".