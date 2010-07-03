Экс-главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам тюрьмы

Экс-главу Коми Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам колонии. Он признан виновным по делу о преступном сообществе и коррупции, сообщает РИА Новости.
Дело рассматривалось в Замоскворецком суде столицы. Cторона обвинения запрашивала для Гайзера 21 год колонии.
Гособвинитель также попросил суд назначить 20 лет колонии для бывшего заместителя Гайзера Алексея Чернова, 17 лет колонии для бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова.
Главу Коми задержали в сентябре 2015 года. В Следственном комитете РФ заявили, что ФСБ и СК пресекли деятельность преступного сообщества под руководством Гайзера, действия которого были направлены на завладение госимуществом.
В числе фигурантов дела оказались еще 13 человек. При обысках у фигурантов изъяли 60 килограммов ювелирных изделий, 150 часов стоимостью от 30 тысяч долларов США до одного миллиона долларов США, более 50 печатей и штампов юрлиц, а также документы о легализации похищенных активов через офшоры.
Ущерб, причиненный деятельностью группировки, оценили в 3,5 миллиарда рублей. Фигуранты дела пытались незаконно завладеть высокорентабельными предприятиями региона, например, ГУП "Птицефабрика Зеленская".
Ранее Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему зампредседателя правительства Коми Константину Ромаданову. Ему назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штрафа в 170 миллионов рублей.
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