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Происшествия

15:21

Суд оставил без изменения приговор экс-главе Коми Гайзеру

происшествия суды

Фото: ТАСС/Антон Великжанин

Мосгорсуд оставил без изменения приговор экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру, осужденному на 11 лет колонии за коррупционные преступления, сообщает ТАСС.

Таким образом, жалоба защиты и представление прокуратуры оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Гайзера задержали в сентябре 2015 года. По версии следствия, он возглавлял преступное сообщество, действия которого были направлены на завладение госимуществом.

В числе фигурантов дела оказались еще 13 человек. При обысках у фигурантов изъяли 60 килограммов ювелирных изделий и 150 часов стоимостью от 30 тысяч долларов США до одного миллиона долларов США.

Также были найдены более 50 печатей и штампов юрлиц, документы о легализации похищенных активов через офшоры. Ущерб, причиненный деятельностью группировки, оценили в 3,5 миллиарда рублей.

Cторона обвинения запрашивала для Гайзера 21 год колонии. Гособвинитель также попросил суд назначить 20 лет колонии для экз-заместителя Гайзера Алексея Чернова и 17 лет колонии для бывшего члена СФ Владимира Торлопова.

Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам колонии. Он был осужден за коррупционные преступления, но оправданному в организации преступного сообщества.

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