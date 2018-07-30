Фигуранту дела Гайзера отменили приговор

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера финансисту Демьяну Москвину, приговоренного к шести годам колонии, сообщает РИА Новости.

Дело направлено на новое рассмотрение в Замоскворецкий суд Москвы в ином составе суда. Также Москвина освободили из-под стражи и перевели под домашний арест.

Москвин, как предполагается, входил в преступное сообщество, главой которого был Гайзер. Находясь в Москве, Москвин управлял финансовыми потоками сообщества, находившимися в офшорах.

По версии обвинения, в период с 2005 по 2015 годы фигуранты дел похитили 100 процентов акций птицефабрики "Зеленецкая". Ущерб превысил 3,34 миллиарда рублей.

Также они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей и отмыли 988,5 миллиона рублей.

В ходе следствия с Москвиным заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Решением суда Москвина приговорили к шести годам тюрьмы и штрафу в размере два миллиона рублей.