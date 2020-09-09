Обвиняемый в хищениях замглавы Минэнерго имеет недвижимость во Франции – СК

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Обвиняемый в хищении крупной суммы денег заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов владеет недвижимостью во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя СК.

"Согласно рапорту оперативного сотрудника, у Тихонова имеется недвижимое имущество на территории Франции, по указанию Тихонова его близкое окружение оказывает давление на свидетелей", – сказал следователь.

8 сентября стало известно о задержании заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова. Ему предъявили обвинение в хищении более 600 миллионов рублей из бюджета.

По данным СК, к преступлению в том числе причастен его советник Роман Рыжков, а также вице-президенты АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович ранее сообщала, что Тихонов вину не признает. Он обвиняется в совершении преступления по статье "Мошенничество".

Меру пресечения Тихонову в ближайшее время определит суд. Он был назначен на должность замминистра энергетики 25 июля 2019 года.

