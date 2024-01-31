Прокурор запросил 6,5 года колонии для экс-ректора "Шанинки" Зуева

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Гособвинение потребовало назначить 6,6 года колонии экс-ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, которого обвиняют в причастности к особо крупному мошенничеству. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Дмитрий Кравченко.

Кроме того, гособвинение требует назначить 8 лет колонии экс-замглаве министерства просвещения РФ Марине Раковой, которую обвиняют в хищении примерно 50 миллионов рублей.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Сообщалось, что в 2019 году она добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.

Позже Раковой было предъявлено еще одно обвинение в мошенничестве. Уточнялось, что ущерб по нему оценивается более чем в 9 миллионов рублей. Кроме нее, фигурантами дел стали еще ряд лиц, которые принимали участие в схемах незаконного вывода денег.

По этому же делу проходит в том числе и уже бывший ректор МВШСЭН Сергей Зуев, который в августе прошлого года признал вину в мошенничестве.

