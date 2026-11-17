Россия и Индонезия готовят соглашение о безвизовом режиме – результат возможен до конца года, сообщил замглавы МИД Евгений Иванов. Как это может повлиять на туристические потоки и удобство путешественников из РФ, разбиралась Москва 24.

"Процесс идет"

Москва и Джакарта ведут переговоры о введении безвизового режима – cоглашение может быть заключено уже до конца 2026 года. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.





Евгений Иванов статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Процесс идет, и работа ведется, и не только с Индонезией. Посмотрим, до конца года, возможно, будет достигнут результат.

Член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян в разговоре с Москвой 24 отметил, что в целом виза и сейчас не представляет большой сложности для российских граждан, потому что ее можно оформить электронно.

"Плюс надо помнить, что виза стоит около 30 долларов, то есть с учетом средней цены тура порядка 200 тысяч рублей ее влияние не столь существенно. Поэтому отмена визы – это скорее лишь сокращение формальностей. При этом потенциальный рост турпотока возможен, но в рамках расширения прямого авиасообщения, которого сейчас явно недостаточно", – добавил эксперт.

При этом, по мнению Мурадяна, Бали – интересное для российского рынка направление.

"Я сам был там месяц назад с двумя детьми маленького возраста, это место прекрасно подходит для детей. Но есть один огромный недостаток – действительно большая удаленность от нашей страны. Прямой перелет – 14 часов, на стыковочных рейсах – около того же", – поделился он.

Говоря о глобальном потенциале, эксперт пояснил, что отмена визовых барьеров пробудит интерес и у российской стороны побороться за туристический поток из Индонезии.

"Это большая страна, больше 250 миллионов населения, на этом фоне любая доля туристов будет очень интересна России. И именно отмена виз для наших граждан может подтолкнуть перевозчиков поставить больше рейсов в надежде не только отправлять, но и получать туристов из этой замечательной страны", – уверен Мурадян.

Психологический барьер

При этом тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь согласилась с ранее появившимся в СМИ мнением, что в случае введения безвиза российский турпоток в Индонезию может вырасти примерно на 20%.

"В целом Россия активно расширяет безвизовое пространство конкретно в Азии: с Китаем не так давно отменили визовый режим, с Мьянмой безвиз, также Оман, Саудовская Аравия, Иордания – достаточно большое число стран, с которыми Россия подтверждает безвизовые договоренности. Поэтому не думаю, что Индонезия станет камнем преткновения в этом вопросе", – уточнила она.

Сейчас в эту страну едет большое количество туристов, и чаще всего все летят на Бали – курорт привлекает многих, так как там путешественники находят понятный и привычный вариант отдыха.

"При отмене виз рост турпотока будет в любом случае. Здесь важным фактором станет не только экономия денег, но и снятие так называемого психологического барьера: многих слово "виза" очень сильно пугает. Поэтому спонтанные бронирования вырастут в любом случае", – добавила Ансталь.

По словам эксперта, срок и стоимость поездки зависят от возможностей и желания. Но из-за долгого перелета – особенно если брать дешевые билеты со стыковками – обычно берут не меньше 10 ночей, а лучше хотя бы две недели: так получится спокойно отдохнуть, дорога туда-обратно не съест сам тур и впечатления. Многие уезжают на зимовку или просто за погодой на несколько месяцев, а кто-то живет там подолгу.





Наталия Ансталь тревел-блогер и руководитель турфирмы Пакетные туры – самые простые, можно найти в районе 160 тысяч рублей, иногда чуть подешевле, но комфортный отдых с хорошими перелетами обойдется порядка 220 тысяч на двоих. Если ехать самостоятельно, то все зависит от авиакомпании, но в среднем билеты туда-обратно обойдутся где-то в 65 тысяч на человека, иногда бывает и подешевле.

По ее мнению, если выбрать правильный район, отдых с детьми на Бали – прекрасный вариант: остров в целом подходит для семейного, спокойного отдыха. Но специфика все равно есть – это океан. Поэтому важно выбрать регион, где не будет сильных волн, бесконечных отливов и течений, посоветовала Ансталь.

"Для отдыха с детьми выбирают Нуса-Дуа – один из самых популярных районов, Джамбаран – тоже популярный район, также Санур. Там нет таких волн, спокойный океан, пологий заход в воду, хорошо развитая отельная база с детскими клубами и нянями. Если снимаете апартаменты, можно спокойно пойти погулять – в этом вопросе все хорошо проработано", – добавила она.

Чем старше дети, тем больше возможностей: с подростками можно спокойно ехать на любой пляж, выбирать пологий заход в море необязательно, отметила эксперт.

Она также уточнила, что оформить визу в Индонезию достаточно просто – отказы бывают крайне редко. Если поездка длится до 30 дней, то есть два варианта: поставить визу по прибытии прямо в аэропорту либо оформить электронную визу заранее онлайн на официальном сайте миграционной службы. Второй вариант нужен тем, кто хочет пройти границу быстрее, через автоматические турникеты.

Для въезда также важно проверить загранпаспорт: он должен быть действителен не менее шести месяцев на дату въезда. Кроме того, нужны обратные билеты, подтверждающие, что человек не остается надолго, либо билеты в другую страну, куда он полетит дальше.

Также нужно оплатить визовый сбор около 35 евро – это 500 тысяч индонезийских рупий. На Бали есть и туристический налог, обязательный для всех иностранцев: 150 тысяч рупий, примерно 10 долларов. Еще потребуется таможенная электронная декларация – ее заполняют онлайн бесплатно за пару дней до прилета, выдают QR-код, который нужно сохранить и предъявить, заключила Ансталь.

