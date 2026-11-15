Турэксперт Васильева рассказала о пяти основных горнолыжных курортах в России

Новый горнолыжный сезон уже начался. В прошлом году из-за теплой и бесснежной зимы многие курорты открыли свои трассы только в декабре, но в этом некоторые регионы ждут туристов уже в ноябре. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, куда можно начинать планировать поездку на покатушки.

"Архыз"

Курорт "Архыз" определился с датой открытия горнолыжного сезона: уже с 14 ноября здесь будет доступна "зеленая" трасса "Горизонт" на северном склоне протяженностью 1 400 метров, а расположена она на высоте 2 500–2 337 метров. На случай небогатого снежного покрова заряжены снежные пушки, остальные трассы пока только готовятся к приему гостей. Всего на курорте 27 километров трасс разного уровня сложности – от "зеленых" для новичков до "черных" для опытных спортсменов.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Минеральных Вод – 3–3,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 20 тысяч рублей за билеты туда и обратно; оттуда еще 4,5-5 часов на автобусе до станции "Автокасса Романтик", билет в одну сторону – от 1 130 рублей. Дневной ски-пасс – от 1 950 рублей взрослый и от 1 150 детский (включен один подъем на канатной дороге). Дневной ски-пасс на неделю – от 25 000 и 16 350 рублей соответственно. Пластиковая карта оплачивается отдельно – 200 рублей, страховка (200 рублей) – тоже.

"Шерегеш"

Также на 14 ноября запланировано техническое открытие главного горнолыжного курорта Сибири. В этот день заработают подъемники на Секторе Е, будет музыка от диджея и аниматоры с подарками. Официальное открытие сезона – "Шерегешфест" – состоится на неделю позже, 21 ноября, где на Секторе F, помимо диджея и подарков, ожидается первый карнавальный спуск, розыгрыши призов и праздничный салют.

Всего на "Шерегеше" 26 трасс разного уровня сложности. Особенно этот курорт любят опытные лыжники за богатые возможности для фрирайда, на который забрасывают на ратраках.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Новокузнецка − 4,5–5 часов в пути в одну сторону и в среднем от 21 тысячи рублей за билеты туда и обратно. Оттуда еще около трех часов на автобусе и от 542 рублей за билет в одну сторону. Разовый ски-пасс на сектор Е – 465 рублей (пока указаны цены прошлого сезона), секторы А и В в этом сезоне – от 190 рублей.

"Роза Хутор"

Горнолыжный сезон на одном из крупнейших курортов в стране откроется 18 декабря. Программы праздника в честь открытия пока нет, но до конца ноября можно купить ски-пассы по ценам прошлого сезона.

На курорте 105 километров трасс разного уровня, большой выбор сложных, благодаря чему сюда регулярно приезжают тренироваться профессиональные спортсмены, здесь действительно много разнообразных развлечений – от ферм с животными и музеев до концертов, квизов и клубов английского языка.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Сочи – 3,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 5 400 рублей за билеты туда и обратно и прямо из аэропорта еще 50 минут на "Ласточке", билет в одну сторону – от 360 рублей. Ски-пасс можно приобрести минимум на два дня, стоимость – от 7 920 рублей (обратите внимание, что могут быть ограничения по датам использования).

"Эльбрус"

Горнолыжный курорт "Эльбрус" уже открыл сезон 11 ноября. Сейчас туристам доступна верхняя зона катания "Гарабаши-Мир" на высотах 3 847–3 500 метров над уровнем моря. Там открыта "красная" трасса протяженностью почти два километра, постепенно будут открываться и остальные. На случай недостаточного снежного покрова по ночам работают снегогенераторы. В целом готовность нижней зоны катания – примерно 30%, так что, скорее всего, они откроются позже, так как ожидается повышение температуры воздуха. При этом уже запущенные верхние трассы периодически закрываются из-за сильного ветра. Следить за актуальной информацией можно в социальных сетях курорта.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Минеральных Вод – 3–3,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 20 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Далее до места можно добраться прямо из аэропорта на автобусе до Азау – 4 часа в одну сторону, актуальные тарифы уточнять на месте, летом билет стоил от 2 357 рублей в одну сторону. Учтите, что автобусы ходят не каждый день. С 11 ноября на курорте действует тариф низкого сезона (актуален до конца ноября): ски-пасс на день – 3 800 рублей для взрослых и 3 420 рублей для детей.

"Солнечная долина"

Курорт "Солнечная долина" в Челябинской области открыл свои трассы одним из первых – еще 7 ноября. Первыми были запущены учебные, одна – с новой кресельной канатной дорогой, другая – с ленточными подъемниками.

Всего на курорте 14 трасс общей протяженностью 12 километров и с максимальным перепадом высот 230 метров, есть также одна тюбинговая и одна для беговых лыж.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Челябинска – 2,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 8 100 рублей за билеты туда и обратно, оттуда два часа на электричке до Миасса (от 355 рублей за билет в одну сторону) и еще около 40 минут на автобусе до остановки "Солнечная долина ГЛЦ" (билет – от 78 рублей). Ски-пасс на 20 подъемов – 6 500 рублей (все подъемники в течение всего дня), пластиковая карта оплачивается отдельно – 170 рублей. При этом в ноябре действует тариф низкого сезона: 1 600 рублей за ски-пасс на три часа, сюда же включен прокат снаряжения.