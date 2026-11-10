SHOT: россиянам пригрозили арестом из-за проблем с оплатой отелей на Мальдивах

Россияне, отдыхающие на Мальдивах, оказываются под угрозой ареста из-за неоплаченных отелей. По данным СМИ, на фоне сбоев деньги за проживание, которые должны были перевести туроператоры, не доходят до гостиниц. Как не превратить отпуск в отстаивание прав и что делать пострадавшим, разбиралась Москва 24.

Деньги еще в пути

Россияне сталкиваются с угрозами арестом за неоплаченное жилье на Мальдивах. Деньги были переведены на счет туроператора, но из-за сбоев средства отелям так и не поступили, сообщил телеграм-канал SHOT.

Об одном из таких инцидентов журналистам рассказала отдыхающая Анастасия. По словам туристки, 27 октября она прилетела на курорт с двумя подругами, оформив тур стоимостью более чем 800 тысяч рублей через турагентство. По прибытии они столкнулись с первой проблемой: до острова даже был не оплачен катер, для решения вопроса пришлось привлекать агента.

Вторая неприятная ситуация произошла уже во время отдыха. Пять дней пребывания прошли спокойно, пока менеджер не сообщил россиянкам, что их проживание не оплачено. Туроператор заверил, что средства скоро придут, однако за день до вылета гостиница снова потребовала деньги. После угроз задержанием и продолжительных разбирательств девушек все же отпустили, отметили журналисты.

Другие путешественники сообщили СМИ, что в аэропортах Мальдив усилили контроль. Туристов выборочно допрашивают в поисках должников и якобы заставляют платить за номера по второму кругу.

Как объяснил Москве 24 стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов, для решения ситуации организация обратилась в Минэкономразвития и в посольство РФ на Мальдивах.





Михаил Абасов стратегический аналитик, эксперт РСТ Минэкономразвития готовит обращение к министерству туризма страны, а центральные банки двух государств должны провести переговоры. Поэтому важно говорить о проблеме спокойно: это технический сбой в расчетах, у него есть понятные пути решения.

Специалист пояснил, что примерно с 18 октября Bank of Maldives возвращает средства, в том числе за оплату проживания через иностранные компании.

"Это именно сбой банковских расчетов, а не мошенничество туроператоров и не охота на путешественников. Их деньги не пропадают: они остаются у туроператора, который ищет другой канал оплаты. Отдельные конфликтные истории в отелях есть, но системных задержаний туристов не отмечается", – рассказал эксперт.

По его словам, банк подтвердил, что Россия находится в списке государств, взаимодействие с которыми ограничено. Однако РФ по прежнему остается для Мальдив вторым рынком после Китая: за январь – сентябрь острова приняли 229 тысяч соотечественников, на 14,9% больше, чем год назад. Терять этот поток мальдивской стороне невыгодно.

Решение проблем

Вместе с тем Михаил Абасов посоветовал тем, кто оказался в подобной ситуации, не поддаваться панике, иметь при себе ваучер, подтверждение брони и документы о внесении денежных средств.

"Если отель говорит, что проживание не оплачено, важно звонить на горячую линию туроператора. Параллельно можно обратиться в посольство России на Мальдивах. Если туристам все-таки пришлось заплатить на месте, стоит взять у отеля официальный счет и чек. Позже, уже после возвращения, нужно требовать эти деньги с туроператора письменной претензией", – посоветовал эксперт.

При этом он отметил, что в такой ситуации неправильно говорить о наказании представителей отеля или утверждать, что услуга оказана недобросовестно.





Михаил Абасов стратегический аналитик, эксперт РСТ Это стрессовая ситуация для всех сторон: туроператор уже отправил деньги, а гостиница еще не получила их из-за сбоя в банке. В подобных случаях нужно время, чтобы расчеты наладились.

Ответственность перед клиентом по российскому закону несет туроператор, поэтому все вопросы об оплате решаются через него. Если сотрудники отеля вели себя некорректно, например, угрожали или требовали деньги без документов, об этом можно сообщить туроператору и в министерство туризма Мальдив, уточнил Абасов.

"Российская туротрасль достаточно зрелая и при любых обстоятельствах всегда находила решение проблем. Уверен, так будет и в этот раз", – отметил специалист.

Он напомнил, что важно покупать туры только у компаний из единого федерального реестра. Также следует хранить все документы об оплате до возвращения домой и брать с собой наличную валюту, потому что российские карты за рубежом могут не работать. Переводить деньги на личные счета неких "менеджеров", оплачивать услуги не по официальным каналам нельзя, напомнил эксперт.



Банк Мальдив прекратил обрабатывать платежи россиян

В свою очередь, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш добавила в разговоре с Москвой 24, что перед поездкой необходимо требовать от туроператора документальное подтверждение, что оплата за проживание была успешно зачислена на счет отеля. Нужно настоять на внесении в договор пункта, гарантирующего этот факт.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Если тур начнется скоро, а подтверждения платежа все еще нет, следует отказаться от поездки и потребовать возврата денег. В противном случае придется разбираться с администрацией гостиницы, уже находясь в иностранной юрисдикции. С точки зрения отеля – он тоже является пострадавшей стороной: гостя обеспечили жильем и питанием, а оплата не поступила.

Если турист все же оказался в такой ситуации и гостиница требует повторной оплаты, юрист посоветовала обратиться в местную туристическую полицию. Это специальная структура, созданная для урегулирования проблем с иностранными отдыхающими.

"Поскольку Мальдивы позиционируют себя как туристическая мекка, власти стараются защищать права иностранных граждан на комфортный отдых и исключать любые негативные ситуации, связанные с действиями местной администрации или недобросовестных лиц", – разъяснила Ярмуш.

Пострадавшему нужно предоставить полицейским документы, подтверждающие оплату путевки. При этом ни в коем случае нельзя подписывать с гостиницей никаких дополнительных соглашений, признающих долг или иные обязательства. Это может серьезно осложнить дальнейшее решение вопроса в юридической плоскости, заключила эксперт.

