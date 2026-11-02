Эксперт Одинец призвала месяц следить за здоровьем после возвращения из тропических стран

Россиянка вернулась с отдыха на Мальдивах с личинкой в ноге: девушка подхватила паразита во время прогулки по пляжу. Как избежать подобных заболеваний в отпуске и какие еще опасности подстерегают туристов на тропических курортах – в материале Москвы 24.

Гельминт вместо загара

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/pannnechka

Жительница Москвы привезла из отпуска на Мальдивах личинку паразита в пальце. Он забрался под кожу на ноге через укус, когда девушка решила прогуляться по пляжу.

"За 4 дня до вылета с острова меня что-то укусило в палец, когда я гуляла босиком по песку. Сначала был просто зуд. Потом он нарастал, ничего из аптечки не помогало. Место укуса стало больше, покраснение расползалось, а потом внутри появился какой-то ход. Как будто что-то под кожей ползает, а этот ход становился все длиннее", – рассказала девушка.

Москвичка обратилась сразу к нескольким врачам: сначала к хирургу, а затем к дерматологу. Последний отправил пациентку в профильный институт тропических паразитов. Там врач поставил диагноз – larva migrans, кожная мигрирующая личинка. Источником заражения мог стать помет кошек или собак, гулявших по пляжу, рассказала пострадавшая. Такие личинки живут в теплом грязном песке и проникают в кожу через босые ступни.

Сейчас заразившаяся туристка проходит лечение.

Внимание на очаг

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев предупредил, что иногда туристы могут перепутать укус паразита или насекомого с аллергической реакцией из-за зуда и покраснения. Однако между ними есть существенная разница, отметил он в разговоре с Москвой 24 .





Александр Лукашев директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Укус паразита или инвазия – это обычно единичный очаг. При укусах могут быть, конечно, и множественные очаги, но они как-то сгруппированы. А при аллергии это высыпания, которые затрагивают целиком какую-то часть кожных покровов, иногда большую область или все кожные покровы.

По словам эксперта, если речь идет о личинке, то ее обычно видно невооруженным глазом, в том числе потому, что есть входное отверстие. В целом при паразитарной инвазии высыпания редки, так как большая часть паразитов практически не вызывает видимых симптомов.



"Бывает крайне сложно установить причину кожных высыпаний. Как правило, специалист учитывает многие другие признаки и обстоятельства, также нет одного универсального анализа, позволяющего определить, аллергия это или укус", – отметил специалист.



При обнаружении подозрительных покраснений или проколов кожи после укуса, а также ходов от личинки, необходимо идти к инфекционисту.



"Если личинка видна и ее нужно удалить, то можно обращаться в травмпункт. Если есть сомнения в том, о каком заболевании идет речь, то придется консультироваться с несколькими врачами, например инфекционистом, аллергологом и дерматологом", – рассказал Лукашев.



При этом укус паразита или неизвестного насекомого может стать поводом для срочного обращения к врачу или в скорую помощь. Самое опасное – это затруднение дыхания, одышка, отек гортани или сильный отек в других участках тела, головокружение, значительное повышение температуры (выше 38 градусов).





Александр Лукашев директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета В случае опасения за свою жизнь при укусе насекомого в экзотической стране важно сразу обратиться к местному медицинскому персоналу. Эксперты на местах, как правило, хорошо знают, какие насекомые представляют опасность и каких проблем от них можно ждать.

Также не стоит заниматься самолечением и бесконтрольно употреблять антигистаминные препараты при каждом укусе. Оказать такую самопомощь можно, если точно известен источник недомогания, а лекарственное средство было заранее назначено врачом.



В качестве профилактики Лукашев посоветовал тщательно выбирать место отдыха. По его словам, риск столкнуться с проблемами со здоровьем ниже в хороших отелях и выше при отдыхе "дикарем".

Прививки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В свою очередь главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Республики Крым Татьяна Одинец посоветовала перед путешествием в тропические страны обратиться к инфекционисту в поликлинике по месту жительства.



Татьяна Одинец главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Республики Крым Например, отправляясь в африканские страны, некоторые штаты Индии, страны Азии, где отмечается высокий уровень заражения малярией, необходимо до поездки начать принимать противомалярийные препараты. В отношении других территорий (в зависимости от эндемичности) рекомендуют прививки против желтой лихорадки, гепатита А, В, брюшного тифа, иногда – против менингококковой инфекции.

По словам эксперта, чаще всего в тропических странах можно заболеть кишечными инфекциями, такими как сальмонеллез, дизентерия, амебиаз, реже – малярией, глистными инвазиями, респираторными вирусными инфекциями. В качестве профилактики важно постараться соблюдать правила личной гигиены и с осторожностью пробовать местную кухню. Для защиты от насекомых врач посоветовала использовать репелленты и правильно подбирать одежду.

При этом после возвращения из отпуска, особенно если он проходил в экзотической стране, нужно наблюдать за своим организмом, даже несмотря на хорошее самочувствие. Делать это нужно примерно месяц, добавила Одинец.

При немотивированном подъеме температуры тела, развитии озноба, утомляемости, усталости, боли в мышцах и в животе, появлении тошноты, кашля, одышки, нарушении стула, изменении цвета мочи и кожи нужно незамедлительно обратиться к инфекционисту, заключила эксперт.