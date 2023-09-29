Россиянам рассказали, как правильно подготовить куртки к холодному времени года

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Зима уже не за горами, поэтому продуктовый эксперт Ольга Рыжкова в беседе с "Газетой.ру", рассказала, как правильно подготовить верхнюю одежду к новому сезону.

Эксперт считает, что вещи, которые необязательно относить в химчистку, можно постирать самостоятельно. Для начала надо осмотреть куртку на пятна и потертости. Пятна вывести можно, обработав их заранее, а вот потертости – нет.

Рыжкова советует использовать жидкий пятновыводитель с триггером. После обработки надо оставить вещь на 15 минут, после потереть места обработки легкими движениями. Затем застегнуть все пуговицы и молнии – и можно отправлять куртку в стиральную машину. Стирать верхнюю одежду нужно только жидкими средствами, выбирая режим стирки длительностью не менее 60 минут.

Если верхняя одежда выполнена из мембранной или технологичной ткани, обязательно нужно использовать специальное средство. Например, гели для стирки спортивной одежды, в составе которых есть определенные компоненты. Их молекулы довольно маленькие и не могут закупорить мельчайшие поры мембраны, за счет чего гель отлично справляется с загрязнениями, не повреждая ткань.

После стирки сушить верхнюю одежду следует горизонтально, чтобы она не потеряла форму. Перед сушкой необходимо расстегнуть все пуговицы и молнии. Пока куртка сохнет, ее нужно иногда переворачивать и обязательно дать ей просохнуть с изнаночной стороны.

Касательно пуховиков, Рыжкова рекомендует стирать их как обычно, не добавляя в барабан машинки теннисные мячики. Избавить пух от комкования они не смогут, зато способны испортить ткань с внешней стороны. После стирки надо хорошо просушить пуховик и разбить забитые комочки наполнителя руками, расщипывая их в разные стороны и равномерно распределяя по куртке.

Эксперт также посоветовала обрабатывать пятна на верхней одежде, пока они свежие: так они легче поддаются выведению.

Ранее химик Наталья Юрова рассказала, какие вещи нужно стирать только в горячей воде. На максимальной температуре следует стирать детские вещи, постельное белье и полотенца.

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