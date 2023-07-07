Россиянам рассказали, какие вещи нужно стирать только в горячей воде

Фото: 123RF/mariakraynova

Некоторые вещи следует стирать только в горячей воде, поскольку кипяток обладает дезинфицирующими свойствами и активизирует компоненты бытовой химии. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на химика Наталью Юрову.

По словам специалиста, в горячей воде можно без труда отстирать сильные загрязнения и жирные пятна. При способе стирки в воде повышенной температуры средства полностью вымываются из тканей, что безопасно для аллергиков.

"На максимальных температурах стирайте детские вещи, полотенца и постельное белье, особенно если ими пользовался болеющий член семьи", – рекомендовала Юрова.

Однако при стирке в горячей воде химик посоветовала учесть цвет вещей. Белые или пастельные предметы одежды или пастельного белья хорошо переносят кипяток, цветные могут полинять или деформироваться.

Ранее россиянам посоветовали стирать вещи в стиральной машине на 30–40 градусах, чтобы сохранить долгую работу устройства. Подобный способ стирки позволяет сократить расход ресурса трубчатого электронагревателя, пояснил эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных.



Эксперты рассказали, как выбрать средства для стирки