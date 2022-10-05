Сотрудница сферы клининга назвала причины конфликтов с клиентами

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Основательница клининг-агентства Анна Никитина назвала основные причины конфликтов с клиентами. Об этом сообщает "Мослента".

По ее словам, клиенты иногда обвиняют уборщиков в нанесении какого-то вреда их имуществу. Зачастую, отметила Никитина, это клевета, а люди хотят таким образом выбить скидку и сэкономить.

Она поведала, что иногда ей приходилось возвращать клиенту часть денег.

"Например, заказчик не доволен качеством уборки и говорит: "Вы очень плохо помыли вот эту часть квартиры". Обычно я предлагаю либо исправить ситуацию, если у человека есть на это время, либо же снизить цену. Я всегда иду навстречу", – подчеркнула Никитина.

Однажды на помощниц основателя организации пожаловался мужчина, который после уборки не мог найти свои вещи. Никитина пояснила, что работники разложили по шкафам предметы, а клиент после не смог сразу найти, где что лежит.

Самым неприятным моментом она назвала ситуацию, когда уборщики что-то случайно разбивают. В таких ситуациях заказчику сразу говорят о произошедшем, а дальше все зависит от адекватности человека.

"Чаще всего нас просто просят купить новую вещь взамен либо отремонтировать старую, если это возможно", – рассказала она.

Никитина добавила, что она не хочет навредить клиенту. Она также посоветовала говорить клинингу о трудностях и хрупких вещах, с которыми нужно быть предельно осторожными.

Ранее Никитина рассказала, что многие люди воспринимают эту сферу как борьбу с экстремальными обстоятельствами. Также бытует мнение, что в нее идут из-за недостатка образования. Она добавила, что для большинства людей престижнее выглядит должность консультанта в магазине, а уборщицы – "это совсем отчаявшиеся люди".



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