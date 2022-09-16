Блогер назвала оптимальное количество порошка для стирки одежды

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Две столовые ложки порошка будет достаточно для удаления повседневных загрязнений, пыли, пота или косметики. Об этом в TikTok рассказал блогер Рене из США.
Она пояснила, что барабан стиральной машины рекомендуется заполнять наполовину или на три четверти, чтобы внутри оставалось свободное пространство.
При этом в регионах с мягкой водой, пояснила блогер, может потребоваться меньше порошка. А при жесткой воде следует увеличить количество моющего средства.
Ранее врач-дезинфектолог Николай Дубинин заявил, что перед борьбой с тараканами необходима генеральная уборка. Он предупредил, что мелки, аэрозоли и гели являются действенными средствами, однако применять их придется не один раз. Специалист уточнил, что гель наносят туда, где насекомых заметно чаще всего, а также под раковину и около мусорного ведра.
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