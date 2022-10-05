Работник сферы клининга раскрыла истинное отношение москвичей к уборщицам

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Сотрудница сферы клининга Анна Никитина раскрыла истинное отношение москвичей к уборщицам. Об этом сообщает "Мослента".

Никитина, которая раньше работала редактором, рассказала, что было страшно и стыдно признаться, что она теперь "занимается мытьем полов".

"Я слышала, например, такие слова: "Ты что, не могла найти что-то нормальное? У тебя же высшее образование", – отметила сотрудница клининга.

Никитина пояснила, что многие люди воспринимают эту сферу как борьбу с экстремальными обстоятельствами. Также бытует мнение, что в нее идут из-за недостатка образования. Она добавила, что для большинства людей престижнее выглядит должность консультанта в магазине, а уборщицы – "это совсем отчаявшиеся люди".

Никитина заключила, что в 2022 году уборка остается в какой-то степени позорной работой.

Ранее блогер рассказала, что двух столовых ложек порошка будет достаточно для удаления повседневных загрязнений, пыли, пота или косметики. Она пояснила, что барабан стиральной машины рекомендуется заполнять наполовину или на три четверти, чтобы внутри оставалось свободное пространство.



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