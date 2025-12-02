Московский фонд реновации сохранил лидерство по вводу жилья среди всех застройщиков России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный фонд реновации жилой застройки по итогам 11 месяцев 2025 года опять стал лидером по количеству введенного жилья среди застройщиков страны. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С начала 2025 года в столице в рамках реализации программы реновации построено более 1,5 миллиона квадратных метров жилья", – отметил заммэра.

По его словам, в ближайшие 3 года планируется возвести еще 8,7 миллиона "квадратов" жилья. Благодаря этому свыше 215 тысяч горожан смогут переехать или начать переселение в новостройки.

Все здания в рамках программы реновации возводят с учетом безбарьерной среды – вестибюли и входные группы расположены на одном уровне. При этом в подъездах предусмотрены современные лифты.

"За 11 месяцев 2025 года завершили возведение более 80 новостроек для реализации программы реновации с более чем 23 тысячами квартир", – указал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В свою очередь, глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что территории вокруг новых домов благоустраиваю, в том числе создают зоны для спокойного отдыха и места для занятий спортом. Строительство новостроек проходит под надзором соответствующего ведомства.

"На строительных площадках было проведено суммарно более 750 контрольно-надзорных мероприятий, после чего новостройки были введены в эксплуатацию", – отметил Слободчиков.

Ранее сообщалось, что с момента начала программы реновации на западе столицы возвели 51 жилой комплекс. Новостройки включают в себя свыше 15 тысяч квартир, из которых 100 адаптированы для маломобильных граждан. В совокупности готовая жилая площадь составляет более 900 тысяч квадратных метров.

