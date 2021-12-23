Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду–2022 в Пекине

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе руководства лиги, опубликованном на сайте турнира.

В НХЛ объяснили данное решение растущим числом перенесенных матчей регулярного чемпионата на фоне осложнения ситуации с коронавирусом.

Изначально НХЛ и профсоюз игроков лиги согласились отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин. В данном договоре была предусмотрена возможность отказа в связи с пандемией COVID-19.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.