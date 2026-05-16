16 мая, 19:42

AFP: во Франции начали расследование против наследного принца Саудовской Аравии

Фото: Pool via AP/Nathan Howard

Во Франции организовали расследование против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. Об этом сообщает AFP.

В июле 2022 года ряд НКО подал в суд на Салмана за якобы причастность к пыткам и исчезновению журналиста.

"Следственный судья из отдела по преступлениям против человечности будет теперь вести расследование по жалобе <…> против наследного принца Саудовской Аравии", – указала Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

При этом ранее прокуратура выступала против начала расследования, но 11 мая апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство организаций, требовавших возбуждения дела.

В свою очередь, суд не поддержал позицию надзорного ведомства. Он не исключил, что совершенные действия могут относиться к преступлению против человечности.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Через 18 дней Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в своей дипмиссии.

Власти Саудовской Аравии заверили, что его смерть не была санкционирована руководством страны. Позже прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для убийц Хашукджи. В свою очередь, президент США Дональд Трамп не исключил, что саудовский принц Мохаммед бен Салман знал об убийстве журналиста.

