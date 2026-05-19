19 мая, 14:53

La Vanguardia: сына основателя бренда Mango задержали по делу об убийстве отца

Фото: Getty Images/Europa Press/David Oller

Полицейские в Каталонии задержали Джонатана Андика, сына основателя испанской компании одежды Mango Джонатана Андика, по подозрению в убийстве отца, сообщает La Vanguardia.

Сейчас подозреваемый доставлен в суд в Марторелле, он дает показания. При этом отмечается, что ранее задержанный отрицал свою причастность к смерти родителя и утверждал, что произошел несчастный случай.

О смерти Андика стало известно в декабре 2024 года. По данным СМИ, он упал в ущелье с высоты 150 метров. Это произошло во время семейной экскурсии возле пещер Сальнитре в муниципалитете Кольбато.

Однако позже сообщалось, что дело начали расследовать как возможное убийство. Полиция подозревает Джонатана, поскольку он был единственным свидетелем предполагаемого инцидента в горах.

