Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой

Фото: vk.com/lizaalert_tula

Трехлетняя девочка, пропавшая в рабочем поселке Дубна Тульской области, найдена живой, сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Пешая поисковая группа обнаружила ее у реки. В настоящий момент проходит эвакуация.

О пропаже ребенка стало известно ранее – в среду, 20 мая, девочка исчезла после прогулки. Поисково-спасательные работы проводились добровольцами совместно с сотрудниками СК и МЧС, кроме того, по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось о поисках пропавшего в Самаре 11-летнего ребенка. Мальчик вышел в школу из дома, который расположен в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, днем 18 мая. Однако до образовательного учреждения он не добрался. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

