18 мая, 21:17

"Делимобиль" сообщил об устранении сбоя

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Каршеринговый сервис "Делимобиль" устранил технический сбой в работе мобильного приложения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям", – уточнили представители сервиса.

Сбой, произошедший 18 мая, затронул пользователей в Москве и других городах России. Клиенты сообщали, что не могли закрыть автомобили, так как приложение не работало.

Руководитель отдела внешних коммуникаций компании Ольга Кузичева пояснила, что закрыть авто можно во время активной сессии через Bluetooth. Завершить поездку удастся после восстановления работы приложения. При этом компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться машинами, будет начислена автоматически в течение 7 дней.

