24 мая, 05:38

Происшествия

Спасатели начали новые поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае

Фото: vk.com/mu30042016

Специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда организовали новые поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении отряда.

Уточняется, что повторные поиски проводятся с 23 по 26 мая по заявке следственных органов в районе Кутурчина Манско-Уярского округа. В поисковых работах задействованы пять человек и четыре единицы техники.

За первый день поисков спасатели обследовали около шести квадратных километров леса. Тем не менее им так и не удалось найти пропавшую семью.

Семья Усольцевых исчезла в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае. Информация об этом появилась 2 октября 2025 года. Правоохранительные органы выяснили, что Сергей, Ирина и Арина 28 сентября пошли в поход в сторону горы Буратинка, после этого связаться с ними не удавалось.

Поиски шли до 12 октября. После этого работы велись точечно на отдельных участках. Операцию возобновили в апреле 2026 года, но она не дала результатов. В середине мая прошла очередная двухдневная поисковая операция.

Новости регионов: 600 тысяч рублей нашли в машине пропавшей семьи Усольцевых

