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31 июля, 21:36

Происшествия

Тело пропавшего доцента МГУ Кржевова нашли в Тверской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пропавшего 26 июля на озере Селигер в Тверской области доцента философского факультета МГУ Владимира Кржевова нашли мертвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

"Недалеко от санатория нашли тело", – рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области подтвердили эту информацию и уточнили, что местонахождение трупа было установлено в рамках расследования уголовного дела по статье об убийстве. Как отметили в ведомстве, видимые признаки насильственной смерти на теле отсутствуют.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Схожий инцидент ранее произошел в Санкт-Петербурге. В лесополосе у реки Сестры в Курортном районе города было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Предварительно установлено, что труп принадлежит разнорабочему, который во время работы на одном из строительных объектов упал с высоты пятого этажа и погиб. Находившийся вместе с ним коллега решил скрыть факт гибели и отвез тело мужчины в лес. Последнего задержали и открыли в его отношении производство.

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