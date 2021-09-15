Путин и "Спутник V" работают эффективно – Песков

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Владимир Путин на самоизоляции чувствует себя прекрасно, он абсолютно здоров, вакцина от коронавируса "Спутник V" работает эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Скажу так: и Путин, и "Спутник V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника V" доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше", – сказал представитель Кремля.
Он отметил, что круг личного общения главы государства ограничен.
"Делают необходимые тесты. Специалисты-врачи делают все, что необходимо в этой ситуации. Но это никоим образом не приводит к сужению круга общения (в удаленном формате) и к замедлению темпа его рабочего графика", – сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что график президента на самоизоляции не изменился.
Также Песков рассказал, что не знает о том, проходил ли Путин ревакцинацию против коронавируса.
"Мне неизвестно о том, что он ревакцинирован. В данном случае я только напоминаю его собственные слова о том, что у него высокие титры", – сказал он
Песков напомнил, что по вопросу необходимости ревакцинации в среде специалистов нет единого мнения.
"Вы знаете, что были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов", – добавил он.
Ранее президент заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. О возможности ухода на карантин он сказал в ходе телефонного разговора с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.
Песков позднее сообщил, что Путин абсолютно здоров и продолжит работать с прежней интенсивностью в дистанционном формате. Также он уточнил, что Путин контактировал с несколькими заболевшими.
Песков объяснил самоизоляцию Путина контактом с заболевшими COVID-19
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