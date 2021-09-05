Бывший помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР

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Проблема с продовольствием стала главной причиной развала СССР, заявил экс-помощник Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев.

Он считает, что дефицит продовольствия привел к катастрофическим последствиям, несмотря на реализацию в Советском Союзе в эпоху перестройки реформ. Ожерельев уверен, что именно по этой причине сотни тысяч людей в 1990 году вышли на Манежную площадь.

"Вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать", – сказал он в интервью "Ленте.ру".

По мнению Горбачева, решающую роль также сыграло сельское хозяйство. Он считает, что была упущена возможность своевременного перехода аграриев к рыночной форме производства.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что одной из причин развала СССР стало медленное проведение реформ. Он отметил, что Советский Союз не был готов к реформам в сфере экономики, которая становилась с каждым годом все менее эффективной.