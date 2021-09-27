Король и королева Иордании ушли на карантин из-за коронавируса у кронпринца

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Король Иордании Абдалла II и королева Рания ушли на самоизоляцию из-за коронавируса у принца Хусейна бен Абдаллы, сообщает газета "Аль-Гад" со ссылкой на заявление королевской канцелярии.

По информации местной газеты, из-за положительного теста на COVID-19 у кронпринца супруги вынуждены оставаться на карантине в течение 5 дней.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о хорошем самочувствии Владимира Путина, который ушел на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом людей в близком окружении. Однако представитель Кремля не назвал точных сроков окончания самоизоляции главы государства.

По словам Пескова, в рамках самоизоляции президент ведет обычный образ жизни, в том числе работает. Он добавил, что изоляция является условным ограничением, поскольку Путин располагает всеми необходимыми средствами связи.

