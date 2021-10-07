Основатель группы "Смысловые галлюцинации" готовится к выписке

Фото: vk.com/burdin73

Один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин, попавший в больницу Екатеринбурга с поражением легких, готовится к выписке. Об этом сообщает RT со ссылкой на музыканта.

Артист заявил, что его состояние улучшилось. В ближайшее время Бурдин планирует выписаться из медучреждения.

"Массажист будет нужен, а то я почти ходить не могу", – добавил он.

О том, что музыкант впал в кому, стало известно 27 августа. Бурдина госпитализировали в реанимацию 14-й больницы города Екатеринбурга с 80% поражением легких. В медучреждении артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 сентября он пришел в себя, однако его состояние по-прежнему оставалось тяжелым.

В обычную палату из реанимации Владимира Бурдина перевели лишь 17 сентября. Брат музыканта отмечал, что его состояние еще не стабилизировалось, однако реанимационные места оказались нужны более тяжелым пациентам.

Владимир Бурдин – российский музыкант и поэт. Его песни исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации", "Панки по пьянке", "Близкие покойного", "Ковчег", "Синтаксис", "Неправильные пчелы" и "Группа альтернативного попса".

