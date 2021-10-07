Основатель группы "Смысловые галлюцинации" готовится к выписке

Фото: vk.com/burdin73
Один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин, попавший в больницу Екатеринбурга с поражением легких, готовится к выписке. Об этом сообщает RT со ссылкой на музыканта.
Артист заявил, что его состояние улучшилось. В ближайшее время Бурдин планирует выписаться из медучреждения.
"Массажист будет нужен, а то я почти ходить не могу", – добавил он.
О том, что музыкант впал в кому, стало известно 27 августа. Бурдина госпитализировали в реанимацию 14-й больницы города Екатеринбурга с 80% поражением легких. В медучреждении артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 сентября он пришел в себя, однако его состояние по-прежнему оставалось тяжелым.
В обычную палату из реанимации Владимира Бурдина перевели лишь 17 сентября. Брат музыканта отмечал, что его состояние еще не стабилизировалось, однако реанимационные места оказались нужны более тяжелым пациентам.
Владимир Бурдин – российский музыкант и поэт. Его песни исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации", "Панки по пьянке", "Близкие покойного", "Ковчег", "Синтаксис", "Неправильные пчелы" и "Группа альтернативного попса".
Брат Владимира Бурдина рассказал о его состоянии
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: