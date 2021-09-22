Режиссер Звягинцев вышел из комы – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Режиссера Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы, его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Владимира Евтушенкова, председателя совета директоров АФК "Система", финансирующей лечение кинематографиста.

"Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже", – сказал Евтушенков.

Однако он не уточнил, где именно Звягинцев будет проходить реабилитацию.

При этом РИА Новости сообщает, что бывшая супруга Звягинцева Инна Мишукова отказалась комментировать информацию о том, что он вышел из комы.

Звягинцев был госпитализирован в Москве в июне этого года с приступами удушья. У него диагностировали легочную эмболию. В июле его выписали, однако позже ему снова стало плохо – его отправили на лечение в Германию с поражением почти 90% легких. Режиссера ввели в искусственную кому и подключили к ЭКМО.

27 августа сообщалось, что в кому впал сооснователь рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин. Легкие музыканта были поражены на 80 процентов, его подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней врачи смогли стабилизировать его состояние, и 1 сентября Бурдин пришел в сознание.

